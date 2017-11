Sanches passt naar reclamebord: ‘Hij was gewoon zwak, of niet?’

Renato Sanches heeft moeite om aan te haken bij Swansea City. De twintigjarige middenvelder mocht woensdagavond tegen Chelsea (1-0 verlies) voor de zevende keer in de basis starten in de Premier League, maar speelde een slordige eerste helft en mocht na 45 minuten gaan douchen van manager Paul Clement.

De huurling van Bayern München verstuurde tegen Chelsea 23 passes en slechts 15 daarvan kwamen bij de juiste bestemming aan. Het dieptepunt vormde een pass van Renato Sanches naar een reclamebord; de video van dat fragment ging de hele wereld over. “Waarom ik hem gewisseld heb? Hij was niet geblesseerd, hij was gewoon zwak. Of niet?”, aldus Clement.

Hier kun je wel 1️⃣0️⃣ keer naar kijken! Dat moment waarop Renato Sanches de bal zomaar naar een reclamebord passt… Geplaatst door voetbalzone op woensdag 29 november 2017

“Het spijt mij voor hem, want hij is een erg getalenteerde voetballer, maar ik geloof niet dat hij dit seizoen ook maar in één wedstrijd heeft laten zien wat voor talent hij in huis heeft. Hij heeft weinig zelfvertrouwen en steekt niet in een goede vorm. Toch geloven we dat Swansea voor hem de juiste omgeving is om weer in vorm te komen”, vertelt de trainer.

“Renato Sanches moet met de basis beginnen. Hij moet simpel gaan voetballen. Hij gaf tegen Chelsea veel simpele ballen zomaar weg. Zijn zelfvertrouwen is gewoon laag. Hij wil het zo graag, maar het lukt nog niet”, zo wordt Clement geciteerd door de BBC. Renato Sanches speelde tot dusverre negen officiële wedstrijden voor de club uit Wales.