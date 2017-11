‘Hij is wat mij betreft de volgende trainer van Feyenoord’

Henk Fraser is de ideale kandidaat om Giovanni van Bronckhorst op termijn op te volgen bij Feyenoord, zo laten Leo Beenhakker, John de Wolf en Regi Blinker optekenen in De Telegraaf. De oud-trainer van Feyenoord en de twee oud-voetballers van de Rotterdammers vinden Fraser prima presteren bij Vitesse.

Fraser volgde in de zomer van 2016 de ontslagen Rob Maas op als coach van de Arnhemmers, hoewel ook Alfred Schreuder in beeld was voor de vacante positie in GelreDome. De oud-verdediger leidde Vitesse naar de eindzege in de KNVB Beker en de vijfde plaats in de Eredivisie, waarna hij werd genomineerd voor de Rinus Michels Award, die werd gewonnen door Peter Bosz. Vitesse verloor dit seizoen de strijd om de Johan Cruijff Schaal van Feyenoord en werd in de beker uitgeschakeld door AVV Swift, maar verder doet Vitesse het weer naar behoren. De zwartgelen staan met 22 punten op de zesde plaats in de Eredivisie.

“Dat zou mij totaal niet verbazen”, zegt Beenhakker over een eventuele samenwerking tussen Feyenoord en Fraser. “Hij heeft toch die emotionele band met de club vanuit de prachtige jaren die hij daar als speler heeft beleefd.” Blinker sluit zich daarbij aan: “Als Gio na dit seizoen of na volgend seizoen een nieuwe stap zou maken, is Henk wat mij betreft de volgende trainer van Feyenoord. Dan kijk ik naar wat hij de afgelopen jaren bij ADO Den Haag en Vitesse heeft gepresteerd, maar ook naar de geleidelijke manier waarop hij zijn carrière heeft opgebouwd. En dan is hij ook nog eens een echte Feyenoorder. Ik zie niemand anders die zo goed in het profiel zou passen.”

De in Suriname geboren Fraser speelde van 1990 tot 1999 voor Feyenoord en won in die periode twee landstitels, vier nationale bekers en één keer de Johan Cruijff Schaal. De Wolf vindt het een pré dat Fraser al ervaring heeft in De Kuip: “Voor mij zou Henk een goede opvolger zijn, als Giovanni na dit seizoen of na het volgende seizoen besluit om naar het buitenland te gaan. En dat zeg ik niet omdat hij een oud-ploeggenoot van me is, maar op basis van wat hij heeft gepresteerd de afgelopen jaren.” Het contract van Fraser bij Vitesse loopt na dit seizoen overigens af.