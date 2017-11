Bizar onderonsje Guardiola met Redmond: ‘Ze wilden niet voetballen!’

Manchester City boekte woensdagavond een 2-1 overwinning op Southampton en na afloop leek Josep Guardiola een verbaal robbertje uit te vechten met Nathan Redmond. Terwijl de manager met de aanvaller van het veld liep, gesticuleerde hij hevig en in een interview met de BBC legt hij uit wat hem zo nodig van het hart moest.

Guardiola gaf aan dat hij vond dat Redmond en co in de wedstrijd tegen Manchester City niet in hun kracht speelden: “Southampton heeft enkele enorm getalenteerde voetballers en Redmond is zó goed in de één-tegen-één. Maar ze wilden helemaal niet voetballen, ze waren vanaf de negende minuut tijd aan het rekken. Ik wilde gewoon dat ze gingen voetballen.”

Geplaatst door voetbalzone op woensdag 29 november 2017

Ondanks zijn frustratie over de spelopvatting van de tegenstander was Guardiola logischerwijs opgelucht over het resultaat: “Het was een verbazingwekkend einde van de wedstrijd. Dit betekent heel veel. Southampton had tien man in het strafschopgebied staan, het was heel moeilijk om hen aan te vallen”, aldus de Spanjaard.

“Southampton kreeg kansen in de eerste helft; alle teams zijn beter dan wij in standaardsituaties. Ze waren sterker, maar wij bleven geduldig. We zijn blijven gaan en Raheem maakte een fantastische goal. Wat het meeste indruk maakt, is de hartstocht waarmee ze voetballen. Het is ongelooflijk wat voor ontlading er net loskwam in de kleedkamer. Je moet van dit soort momenten genieten”, besluit Guardiola.