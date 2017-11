Man City wint diep in blessuretijd; Rooney scoort vanaf middenlijn

Manchester City heeft woensdagavond ternauwernood puntverlies voorkomen. Het elftal van Josep Guardiola leek in de thuiswedstrijd tegen Southampton twee punten te gaan morsen, maar trok in de zesde minuut van de blessuretijd toch nog aan het langste eind. De voorsprong van de koploper op achtervolger Manchester United bedraagt nu na veertien competitiewedstrijden acht punten. Liverpool won tegelijkertijd met ruime cijfers bij Stoke City, terwijl Wayne Rooney met drie doelpunten schitterde voor Everton.

Manchester City – Southampton 2-1

Manchester City maakt dit seizoen met attractief voetbal grote indruk in de Engelse competitie, maar Southampton weigerde zich bij voorbaat naar de slachtbank te laten leiden in het Etihad Stadium. The Saints, met Virgil van Dijk in de basis, boden het sterrenensemble van Guardiola prima tegenstand en kwamen de eerste helft uiteindelijk zelfs zonder kleurscheuren door. De thuisploeg was weliswaar de bovenliggende partij, maar Fraser Forster bleek een sta-in-de-weg in het eerste bedrijf. De doelman van Southampton redde onder meer fraai op schoten van Fernandinho en Sergio Agüero. Namens de bezoekers schoot Maya Yoshida van dichtbij over, nadat Van Dijk de bal met het hoofd had klaargelegd.

Vlak na de onderbreking wist Manchester City het krachtsverschil uiteindelijk toch uit te drukken in een doelpunt, al had het daarbij wel de hulp van Van Dijk nodig. De Oranje-international liep bij een indraaiende vrije trap van Kevin De Bruyne ongelukkig tegen de bal aan en verschalkte Forster zo onbedoeld. De ploeg van Guardiola miste daarna via De Bruyne en Agüero kansen op de 2-0 en leek daar een kwartier voor tijd uiteindelijk de rekening voor gepresenteerd te krijgen. Sofiane Boufal legde de defensie van the Citizens in de loeren met een fraaie actie over de rechterflank, waarna de dribbelaar Oriol Romeu in stelling bracht van dichtbij de gelijkmaker binnen te werken. Manchester City rechtte echter nog één keer de rug en won door een doelpunt van Raheem Sterling in de zesde minuut van de blessuretijd alsnog de wedstrijd.

Stoke City – Liverpool 0-3

Liverpool begon uitstekend aan de wedstrijd in het Britannia Stadium. Het elftal van Jürgen Klopp, die in zijn basiself als gewoonlijk een plek had ingeruimd voor Georginio Wijnaldum, deelde de lakens uit in de openingsfase en wist na ruim een kwartier de ban te breken. Sadio Mané werd met een fraaie voetbeweging bereikt door Dominic Solanke, waarna de Senegalese spits met een stift de score wist open te breken. Liverpool moest het infinitief na de openingstreffer aan Stoke laten. Dat leidde na een half uur voetballen tot een goede schietkans voor Darren Fletcher, maar hij zag zijn poging uiteindelijk gesmoord worden. Namens de bezoekers trof Sané op slag van rust nog de paal. Stoke had zich vlak daarvoor beklaagd bij de arbitrage, nadat Simon Mignolet voor een overtreding buiten zijn doelgebied op Mame Biram Diouf slechts een gele kaart had ontvangen.

Stoke maakte in de tweede helft met Erik Pieters en Bruno Martins Indi binnen de lijnen jacht op de gelijkmaker. Joe Allen schoot na goed voorbereidend werk van Xherdan Shaqiri rakelings naast, terwijl een volley van Diouf geblokt werd. Even later was Allen opnieuw gevaarlijk, maar ditmaal scheerde zijn poging rakelings over het doel van Mignolet. Liverpool had het na rust bijzonder lastig, maar wist het duel dertien minuten voor tijd alsnog definitief naar zich toe te trekken. Mané snelde over de rechterflank voorbij Fletcher, waarna hij met een afgemeten voorzet invaller Mohamed Salah wist te bereiken bij de tweede paal. De topscorer van de Premier League bracht the Reds vervolgens met een snoeiharde volley in veilige haven. Salah maakte er daarna ook nog 0-3 van en staat nu na veertien competitiewedstrijden op twaalf doelpunten.

Everton – West Ham United 4-0

Sam Allardyce, die nog niet officieel gepresenteerd is bij the Toffees, zag vanaf de tribune dat Dominic Calvert-Lewin na een kwartier spelen werd onderuit gehaald door Joe Hart in het strafschopgebied. De doelman kon de penalty van Wayne Rooney in eerste instantie knap keren, maar in de rebound kopte de routinier alsnog raak. De Engelsman leek door de aanstaande aanstelling van Allardyce vleugels te hebben gekregen, want na bijna een halfuur spelen tikte Rooney, na een soepele aanval, de 2-0 tegen de touwen. Manuel Lanzini kon na een uur spelen the Hammers naar 2-1 schieten vanaf elf meter, maar Jordan Pickford was de Argentijn de baas. Rooney bezorgde Everton vervolgens de winst door vanaf eigen helft gecontroleerd te scoren en voor een hattrick aan te tekenen. Ashley Williams verzorgde met het hoofd het slotakkoord.