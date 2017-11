Weergaloze Özil gidst Arsenal naar vijfklapper; Chelsea wint ook

Arsenal heeft in de veertiende speelronde van de Premier League flink uitgehaald. De club uit Londen was woensdagavond in het Emirates Stadium met 5-0 te sterk voor nummer veertien Huddersfield Town en Mesut Özil groeide met twee assists en één doelpunt uit tot de man van de wedstrijd. Het lukte Arsenal echter niet om Chelsea te passeren, want de stadsgenoot pakte drie punten tegen Swansea City: 1-0.

Arsenal - Huddersfield Town 5-0

Arsenal trad tegen de promovendus op volle oorlogssterkte aan en dat legde de ploeg van Arsène Wenger geen windeieren. The Gunners schoten voor eigen publiek voortvarend uit de startblokken en hadden slechts drie minuten nodig om de ban te breken. Aaron Ramsey stuurde Alexandre Lacazette met een fraai hakje de diepte in, waarna de Fransman oog in oog Jonas Lössl kalm afrondde: 1-0. Huddersfield leek rijp voor de slacht, maar kwam de eerste helft, mede door het slordige spel van de thuisploeg bij vlagen, uiteindelijk zonder verdere kleurscheuren door.

Tegenvaller voor Arsenal was het afhaken van Lacazette halverwege. De doelpuntenmaker oogde in de eerste helft al gekwetst na een botsing en moest zich in de rust uiteindelijk laten vervangen met een ogenschijnlijk lichte blessure. Diens vervanger Olivier Giroud had op het uur de 2-0 op zijn voet, maar hij miste na goed voorbereidend werk van Ramsey in twee instanties. Vlak daarvoor had Steve Mounié aan de overzijde het aluminium geraakt. Huddersfield mocht zodoende blijven hopen op een resultaat, maar liep in het laatste kwart van de wedstrijd alsnog tegen een ruime nederlaag aan. Giroud en Alexis Sánchez scoorden beiden na een pass van Özil, waarna laatstgenoemde na een intelligente loopactie en dito afronding zelf voor de 4-0 zorgde. Giroud bepaalde in de absolute slotfase de eindstand na goed voorbereidend werk van Sead Kolasinac.

67' Arsenal 1-0 Huddersfield 68' Giroud 2-0, assist Özil.

70' Alexis 3-0, assist Özil.

72' Özil met de 4-0! ?? Masterclass ?? Geplaatst door voetbalzone op woensdag 29 november 2017

Chelsea - Swansea City 1-0

Antonio Rüdiger kroonde zich tot de matchwinner op Stamford Bridge. De verdediger kopte acht minuten na de pauze raak, nadat een schot van N’Golo Kanté vanuit de tweede lijn van richting was veranderd. Chelsea speelde geen beste wedstrijd en ontbeerde creativiteit, maar had verder weinig te duchten van een inspiratieloos Swansea. In de tweede helft hadden ook Marcos Alonso en Álvaro Morata kunnen scoren, maar zij faalden in de afwerking. In de eerste helft was de beste mogelijkheid voor Pedro Rodríguez, die zijn voet net niet tegen een voorzet van Willian kon krijgen. Bij de bezoekers uit Wales speelde Renato Sanches een erg slordige eerste helft. Zo passte de huurling van Bayern München de bal een keer prompt naar een reclamebord en na 45 minuten kon hij dan ook gaan douchen van zijn trainer.