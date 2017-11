‘Voor veertig of vijftig miljoen euro laten ze hem niet gaan’

Milan Skriniar maakte afgelopen zomer de overstap van Sampdoria naar Internazionale en wordt nu al in verband gebracht met een stap hogerop. Zaakwaarnemer Karol Csonto verwacht echter niet dat zijn 22-jarige cliënt gauw vertrekt uit het Giuseppe Meazza, zo vertelt hij aan SME Sport.

“Hij heeft een vijfjarig contract getekend met Internazionale, dus niemand binnen de club zit eraan te denken om hem te verkopen. Dat kan misschien wanneer iemand zoveel geld biedt dat Inter er wel over móet nadenken, maar ik ga niet speculeren of het dan om vijftig of zeventig miljoen euro gaat”, aldus Csonto.



{/embed]

“Het is voorbarig om te praten over een overstap naar Barcelona of Manchester City. Als iemand het goed doet bij een club als Inter, is het logisch dat enkele wereldclubs hem volgen, maar er is ook nog zoiets als een prijs. Internazionale heeft 25 miljoen euro voor Skriniar betaald, dus ik denk niet dat ze hem voor veertig of vijftig miljoen zullen verkopen.”

Skriniar, zevenvoudig international van Slowakije, komt uit de jeugdopleiding van MSK Zilina en via Zlate Moravce kwam hij in de winter van 2016 bij Sampdoria terecht. Na 38 wedstrijden voor de club uit Genua te hebben gespeeld, vertrok hij voor 23 miljoen euro naar Internazionale. Met die transfersom werd Skriniar de duurste Slowaak ooit.