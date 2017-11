Eto'o ontkent 'ongefundeerd' gerucht: 'Laten we bouwen aan Afrika!'

Samuel Eto'o ontkent dat hij voor tientallen, zo niet honderden Kameroense immigranten een vliegticket heeft betaald die vastzaten in Libië. Er deden de verhalen de ronde dat de ex-spits van Barcelona, Chelsea en Internazionale, tegenwoordig uitkomend voor Antalyaspor, miljoenen op tafel heeft gelegd zodat zijn landgenoten terug zouden worden gevlogen naar Kameroen.

Volgens onder meer Al Jazeera proberen jaarlijks meer dan 150.000 mensen via Libië Europa te bereiken. Het Afrikaanse land wordt gezien als een van de weinige wegen naar het aantrekkelijke Westen. Veel Afrikanen proberen de armoede en oorlogen achter zich te laten en hun heil te zoeken in Europa en dus moeten ze gevaarlijke reizen afleggen om het laatste station Libië te bereiken.

Daar komen ze echter vaak in de handen van mensenhandelaren, die hun in het ootje nemen. Eto'o zou veel Kameroeners geld hebben gegeven zodat ze terug konden vliegen naar hun thuisland, maar de spits ontkent dit stellig op Facebook: "Dit gerucht is volstrekt ongefundeerd. Ik wil bij deze de kans aangrijpen, broeders en zusters, om te benadrukken dat liefde het kwaad beter bestrijdt dan geld kan oplossen."

"Laten we ervoor zorgen dat onze broeders niet worden beroofd van hun waardigheid. Laten we niet alleen reageren, maar juist voorkomen. Omdat onder de slachtoffers er ook zeker mensen zijn die ooit onze buren zijn geweest. We moeten de moeite nemen hun goed te behandelen. Laten we bouwen aan een Afrika door juist een positieve impact op elkaar te hebben."