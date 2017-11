Ongeslagen reeks Olympique Lyon na twaalf wedstrijden doorbroken

Olympique Lyon heeft voor het eerst sinds negen wedstrijden weer eens een nederlaag moeten incasseren in de Ligue 1. Het team van Bruno Génésio verloor woensdagavond, met Memphis Depay in de basiself en Kenny Tete negentig minuten op de bank, voor eigen publiek met minimaal verschil van laagvlieger Lille OSC: 1-2. In totaal bleef Lyon in alle competities twaalf wedstrijden op rij ongeslagen. AS Monaco gaf tegelijkertijd in blessuretijd een punt uit handen tegen seizoensrevelatie Nantes.

Olympique Lyon - Lille OSC 1-2

Lyon maakte in zijn laatste negen wedstrijden grote indruk met liefst ach overwinningen, maar had het op eigen veld tegen de nummer achttien van de Ligue 1 bijzonder lastig. Lille, zonder de geblesseerde Anwar El Ghazi, schoot voortvarend uit de startblokken en nam na twintig minuten voetballen verrassend de leiding. Thiago Mendes legde Ferland Mendy in de luren aan de rechterkant van het veld, waarna de buitenspeler naar binnen trok en doelman Anthony Lopes kansloos liet met een fraai schot in de verre hoek: 0-1. Het betekende voor Lyon het eerste tegendoelpunt in de laatste acht duels: omgerekend hield de ploeg van Génésio zijn doel 672 minuten schoon.

De thuisploeg deed vervolgens via Mariano Díaz vrijwel onmiddellijk wat terug, maar ging door een rake kopbal van Ezequiel Ponce toch met een achterstand rusten. In de tweede helft maakte Lyon jacht op de gelijkmaker. Nabil Fekir kreeg elf minuten na de onderbreking een uitgelezen mogelijkheid op de gelijkmaker, nadat Fodé Ballo-Touré in het strafschopgebied van Lille een overtreding had gemaakt op Maxwel Cornet. De sterspeler van les Gones zag zijn poging vanaf elf meter echter gekeerd worden door Mike Maignan. Lyon oogde daarna aanvallend onmachtig en kon een nederlaag uiteindelijk niet meer afwenden.

Nantes - AS Monaco 1-0

Nantes presteert dit seizoen met een vijfde plaats boven alle verwachtingen in de Franse competitie, maar de laatste weken gaat het elftal van Claudio Ranieri door een mindere periode. Drie van de laatste vier competitieduels leverden geen punten op. Toch verkochten les Canaris hun huid in eigen huis duur tegen Monaco. Nantes bleef in de eerste helft eenvoudig op de been en kreeg op slag van rust via Adrien Thomasson een goede kans om de score te openen. Danijel Subasic voorkwam met een fraaie redding echter een doelpunt van de middenvelder. In de tweede helft leek het duel zonder doelpunten te eindigen, maar Lucas Lima bezorgde Nantes in de derde minuut van de blessuretijd toch nog de zege, door van net buiten het strafschopgebied raak te schieten in de verre hoek.