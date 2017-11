Ajax stuurt directeur naar China: ‘Anders moet alles met WeChat’

Ajax heeft vrijdag een vijfjarig samenwerkingscontract met Guangzhou R&F ondertekend, waarbij een totaalbedrag van tien miljoen euro is gemoeid. Met hulp van de Amsterdammers wil de Chinese club de beste jeugdopleiding van het land ontwikkelen. Ed Engelkes reist af naar China om bij Guangzhou vanaf januari aan de slag te gaan als technisch directeur.

De ex-trainer van de Ajaxvrouwen en voormalig assistent van de Oranjeleeuwinnen is op dit moment in het Aziatische land, waar hij tot 12 december verblijft om zijn contract te ondertekenen en zich te oriënteren bij de club. Engelkes zegt in gesprek met NH dat hij lang heeft nagedacht of hij een dienstverband zou aangaan bij de Chinese club.

"Dat heeft te maken met het feit dat het ver van huis is en mijn vrouw en dochter achterblijven. We hebben er een paar avondjes aan gewijd om de voors en tegens tegen elkaar weg te laten vallen", aldus de trainer annex sportbestuurder. Wat de communicatie betreft is het wel handig om vaak op de club te zijn, zegt Engelkes. "Dan kun je vragen stellen. Anders moet alles via e-mail, of de Chinese app 'WeChat', die ze hier gebruiken in plaats van Whatsapp."

De 53-jarige Engelkes, die eerder bij de KNVB ook een algemene technische rol vervulde, had niet verwacht dat hij ooit in China terecht zou komen: "Ik ben een keer eerder in Noord-China geweest en toen kwam ik thuis en zei ik tegen mijn vrouw: 'Eens, maar nooit meer'. Maar nu zitten we in een ander klimaat en een meer westelijke omgeving, dus is deze prachtige kans een geweldige uitdaging."