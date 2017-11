Bayern kampt met ongelukkige routinier: ‘Hij wil de club verlaten’

Fans van Bayern München moeten rekening houden met een vertrek van Rafinha, zo verzekert de zaakwaarnemer van de 32-jarige vleugelverdediger. Er doen al tijden de geruchten dat de Braziliaan uitkijkt naar een ander avontuur en Lincoln, de belangenbehartiger van de routinier, bevestigt in een interview bij de Italiaanse radiozender Itatiaia dat zijn cliënt weg wil.

"Het is zijn intentie en verlangen om te vertrekken, dat is wat er speelt. Omdat hij altijd een geweldige professional is geweest en een voorbeeld, kan hij nog gewoon met iedereen overweg. Hij gedraagt zich goed", aldus de zaakwaarnemer van de verdediger. Volgens Lincoln wordt er begin december gekeken naar de mogelijkheid van een winterse transfer.

Dan gaat de belangenbehartiger ook om de tafel met de clubleiding van der Rekordmeister. De Duitse topclub zelf heeft nog geen mededelingen gedaan over een mogelijk vertrek van Rafinha. "Het is geen makkelijke beslissing voor hun, zeker omdat ze geen goede vervanging voor hem hebben", aldus Lincoln over zijn cliënt, die in 2011 voor 5,5 miljoen euro overkwam van Genoa.

In dienst van Bayern kwam Rafinha tot nu toe tot 216 wedstrijden, waarin hij 4 keer scoorde en 24 assists afleverde. De Braziliaan zou opteren voor een terugkeer naar zijn geboorteland, mede om zich in de kijker te spelen voor de nationale ploeg. Bij Bayern moet Rafinha het doen met een reserverol achter Joshua Kimmich. Desondanks heeft de routinier, die nog tot medio 2018 vastligt, dit seizoen al 15 duels achter de rug.