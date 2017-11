‘Pechvogel Bale laat groepstraining Real schieten en moet opnieuw toekijken’

Gareth Bale maakte dinsdagavond tegen Fuenlabrada (2-2) na twee maanden blessureleed zijn rentree voor Real Madrid, maar de Welshman lijkt niet ongeschonden uit de strijd te zijn gekomen. De aanvaller ontbrak daags na het bekerduel op de training van De Koninklijke en moet de competitiewedstrijd van aankomend weekeinde tegen Athletic Club vrijwel zeker aan zich voorbij laten gaan, meldt Marca.

Voor Bale betekent dat opnieuw een tegenvaller. De linkspoot maakte tegen Fuenlabrada als invaller juist zijn eerste minuten voor Real Madrid sinds 26 september, nadat een kuitblessure hem twee maanden aan de kant had gehouden. Hij was met twee assists direct belangrijk voor het elftal van Zinédine Zidane, maar oogde in de slotfase al niet fris meer en zou de groepstraining van woensdag vervolgens aan zich voorbij hebben laten gaan.

Ofschoon van een nieuwe kwetsuur geen sprake lijkt, zou de uitwedstrijd van zaterdagavond tegen Athletic Club hoe dan ook te vroeg komen voor Bale. Mogelijk kan Zidane in het Champions League-duel van volgende week met Borussia Dortmund wel weer een beroep doen op de flankspeler, die de afgelopen jaren sowieso al sukkelt met blessures. Bale speelde sinds de start van het seizoen 2015/16 slechts 47 competitiewedstrijden voor Real Madrid.