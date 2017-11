Man City wilde zeker honderd miljoen betalen: ‘Ik raakte in de war’

Ricardo Izecson dos Santos Leite, kortweg Kaká, beleefde zijn grootste successen bij AC Milan en speelde zich zo in de kijker van diverse andere grootmachten. De middenvelder vertrok uiteindelijk in de zomer van 2009 naar Real Madrid, maar had een half jaar eerder al naar Manchester City kunnen verkassen. De Engelsen hadden 100 tot 150 miljoen euro over voor de Braziliaan.

“Ik zat thuis toen de telefoon ging, kan het me nog heel goed herinneren. Het was mijn vader en hij was zenuwachtig opgewonden. Hij vertelde dat een team uit Engeland, Manchester City, een enorm bod voor me had neergelegd bij AC Milan”, aldus de 35-jarige Kaká in gesprek met FourFourTwo. “Voordat ik kon reageren, zei hij dat AC Milan het bod wilde accepteren. Ik wist niet eens dat Manchester City interesse had totdat ze dat formele bod uitbrachten. Het ging toen heel anders dan hoe die dingen tegenwoordig gaan.”

“Manchester City onderhandelde namelijk niet met mijn vader, die toen ook mijn zaakwaarnemer was. Ze waren direct naar Milan gegaan om hun intenties duidelijk te maken. Het was in ieder geval duidelijk. Ze brachten een bod uit en wachtten af. Ik zag het als een nieuwe, mooie uitdaging en ook als een nieuw hoofdstuk, maar het kwam echt uit het niets en het ging allemaal heel snel. Ik voelde mij al gauw wat verward en angstig. Ik raakte knap in de war van de hele situatie”, vervolgt de 92-voudig international.

Het weerhield Kaká er echter niet van om het gesprek met the Citizens aan te gaan: “De onderhandelingen met Manchester City voerden vrij ver, dat klopt. Op een gegeven moment hadden we alle details en cijfers besproken en lag het bod dus ook al op tafel. Het enige wat mij nog van Manchester City scheidde, was mijn finale antwoord. Het salaris dat ik kon verdienen lag ook veel hoger dan ik bij AC Milan kreeg. Op zulke momenten ga je je toch afvragen hoe je toekomst eruit kan zien, dat is heel natuurlijk.”

“Ik kwam tot de conclusie dat het niet het juiste moment was om naar Manchester City te gaan. De hoofdreden was dat er veel onzekerheid was over hoe ze hun selectie zouden opbouwen. Het was voor mij niet duidelijk hoe het team eruit zou zien, ik was er niet van overtuigd dat het zou werken. Toen ik naar Real Madrid vertrok, kwam mijn droom alsnog uit. Ik heb altijd heel duidelijk voor ogen gehad: als ik naar een andere club dan AC Milan ga, dan moet het Real Madrid zijn”, aldus Kaká, die in oktober bekendmaakte dat hij aan het einde van het kalenderjaar vertrekt bij Orlando City FC.