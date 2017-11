‘Ik sluit niet uit dat hij zoals Van der Sar tot zijn veertigste door zal gaan’

Petr Cech is bezig aan zijn veertiende seizoen in de Premier League. De Tsjechische doelman stond vanaf 2004 elf voetbaljaargangen onder contract bij Chelsea en verdedigt sinds tweeënhalf jaar het doel van Arsenal. Cech is inmiddels 35 jaar oud, maar volgens Arsène Wenger kan de keeper nog wel een tijdje mee.

De Franse manager prijst op de clubsite van Arsenal de fysieke gesteldheid van Cech. "Hij wordt ouder, dat worden we allemaal, maar ik denk dat hij fitter dan ooit is", aldus Wenger. "Hij heeft veel energie gestoken in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Hij is wat gewicht kwijt. Niet veel, ik denk twee of drie kilo, maar het is significant. Als je wil dat een paard een renwedstrijd verliest, dan breng je twee of drie kilo extra aan op zijn rug. Je zult direct het verschil merken."

Wenger vergelijkt Cech met voormalig Oranje-international Edwin van der Sar, die in het verleden furore maakte in de Premier League bij onder andere Manchester United. "Ze zijn beiden intelligent, ze hebben een vergelijkbare lengte en dezelfde kwaliteiten. Van der Sar besloot een punt te zetten achter zijn loopbaan, omdat hij ermee wilde stoppen. Ik sluit niet uit dat Cech ook tot zijn veertigste door zal gaan, maar dat hangt volledig af van de prestaties."