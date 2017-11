Villas-Boas doet mee aan Dakar-rally: ‘Een geweldige uitdaging’

André Villas-Boas is na ruim één jaar vertrokken bij Shanghai SIPG. De trainer kon zijn contract met een seizoen verlengen, maar heeft die aanbieding afgeslagen omdat hij zich wil richten op een compleet nieuw avontuur. Het lijkt erop dat de Portugees voorlopig in het voetbal stopt om zich te focussen op deelname aan de Dakar-rally van 2018.

Deze rally voor auto's, vrachtwagens, quads en motoren wordt jaarlijks gehouden in januari en wordt afgewerkt in de Zuid-Amerikaanse woestijn. “Ik heb met mijn kameraad Alex Doringer gesproken, de teammanager van KTM. Hij zei dat ik een jaar voorbereiding nodig zou hebben als ik mee wilde doen per motor en dat het beter was om met een auto te rijden.” Villas-Boas gaat in een Toyota Hilux rijden, naast de ervaren Portugees Ruben Faria.

“Toen André mij belde om met hem mee te gaan, moest ik er even over nadenken, zeker vijf seconden”, glimlacht Faria in een interview met the Guardian. “Het is een geweldige uitdaging en ik denk dat we het goed kunnen doen op de Dakar-rally.” De rally vindt plaats in Peru, Bolivia en Argentinië, begint op 6 januari en eindigt twee weken later.

Villas-Boas stond sinds vorig jaar aan het roer bij Shanghai SIPG, waar hij Sven-Göran Eriksson opvolgde. Hij leidde de club naar de tweede plaats in de Super League. De veertigjarige Villas-Boas was eerder werkzaam bij Zenit Sint-Petersburg, Tottenham Hotspur, Chelsea, FC Porto en Académica.