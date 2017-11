PSG ontvangt volgende waarschuwing: ‘We hebben de rechtszaak klaarstaan’

Javier Tebas heeft eerder al aangegeven dat Paris Saint-Germain een juridische procedure kan verwachten als de UEFA niet snel ingrijpt en de voorzitter van LaLiga heeft dit nu nogmaals onderstreept. Tebas sprak eerder van 'financiële doping' en EFE tekent uit zijn mond op dat de Franse topclub een 'goed voorbereide' rechtszaak kan verwachten als de Europese voetbalbond niet handelt.

"We hebben de rechtszaak klaarstaan", aldus Tebas op een bijeenkomst in Brussel. "LaLiga zal tot het einde van het jaar wachten om te interveniëren. PSG injecteert geld in de markt dat niet van hun is. Het zorgt voor inflatie en dat is slecht als het gaat om het aantrekken van spelers. UEFA moet zo snel mogelijk handelen, want er zijn veel slachtoffers."

"Namelijk de clubs die concurreren met PSG", vervolgt Tebas. "Dat moet worden gecompenseerd. Vóór de transfer van Neymar (van Barcelona naar Paris Saint-Germain voor 222 miljoen euro, red.) had ik Nasser Al-Khelaïfi (president PSG, red.) al gewaarschuwd dat we hem gingen aanspreken op de banden tussen de club en Qatar. UEFA heeft iets gedaan door de situatie van PSG te onderzoeken, maar dat is nog niet genoeg."

Eerder liet Tebas via L’Équipe iets soortgelijks weten. Hij nam ook Manchester City mee in zijn betoog: "We hebben gezien dat PSG en City meer hebben geïnvesteerd dan welke club dan ook in de laatste vijf jaar. Hun werkelijke inkomsten kunnen deze investeringen niet rechtvaardigen, ze hebben fictieve sponsors, gerelateerd aan de staat (Qatar, red.), met bedragen die groter zijn dan die van Real Madrid, Barcelona, Bayern München en Manchester United."