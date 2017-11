Feyenoord praat met ‘grote Amerikaanse investeerder’ over toekomstplannen

Feyenoord praat met de grote Amerikaanse investeringsbank Goldman Sachs over een zogenoemd 'brugkrediet' voor de bouw van een nieuw stadion. Dat heeft een woordvoerder van Feyenoord City bevestigd aan het Algemeen Dagblad. "We hopen begin januari een akkoord te hebben met deze bank." Naar verluidt zou het gaan om bijna twintig miljoen euro.

Het geld is nodig om het 'voorwerk' bij het project te kunnen financieren. "Het gaat om de periode tussen de plannenmakerij en de werkelijke start van het project. Er zijn mensen aan het werk, en die moeten worden betaald. Dat geldt bijvoorbeeld voor de architecten die een voorontwerp maken." De bouw van het nieuwe onderkomen moet in 2019 starten.

In 2022 zouden de Rotterdammers de eerste wedstrijden in het 'stadion aan de Maas' kunnen spelen. Het complex kost in totaal 365 miljoen euro. Feyenoord City behelst onder meer 'de Strip' naar het stadion. In dit gebied komt onder meer een appartementencomplex te staan; het biedt tevens ruimte aan onder andere horeca en het Feyenoordmuseum.

Conré Oostrom, voorzitter van de aandeelhoudersclub VASF van Stadion Feijenoord, zegt dat de samenwerking met Goldman Sachs mogelijk kan worden doorgetrokken: "Het zou best kunnen zijn dat Feyenoord zo'n grote Amerikaanse investeerder ook in het verdere traject wil betrekken. Als dat zo is, kan dit een uitstekende kandidaat zijn. Als er maar een oplossing uit de bus komt die voor Feyenoord het beste is."