Real-huurling in genade aangenomen: ‘Daarmee is de kous af’

Mink Peeters is weer verwelkomd bij de selectie van VVV-Venlo. De huurling van Real Madrid werd eerder door de Limburgers verbannen, omdat hij zonder toestemming van de club individueel trainde met Arno Arts. Ook stelde Peters dat hij vond dat er te weinig aandacht is bij VVV voor individuele training, tot woede van trainer Maurice Steijn.

"Mink heeft bij ons nooit aangegeven dat hij individueel wilde trainen. Sterker nog: Ik heb juist gezegd dat hij veel meer en harder moet trainen bij ons, want op dit moment heeft hij nul kans om in te vallen", zo sprak de trainer eerder vol ergernis. "Hij heeft er zijn handen vol aan om mee te komen, dus moet hij daarop focussen in plaats van elders te gaan trainen."

Vóór het duel tussen de reserves van VVV en Jong NEC is de lucht echter weer geklaard tussen trainer en speler. "Mink heeft zijn excuses aangeboden", zegt Steijn tegen de Limburger. "Hij zal niet meer buiten de club om individueel trainen. En daarmee is de kous af." Ook Tarik Tissoudali, die net als Peeters uit de selectie werd gezet vanwege een onprofessionele houding, is in genade aangenomen.