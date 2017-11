‘Roda JC liet zien dat Ajax ook niet altijd overal een antwoord op heeft’

Gertjan Verbeek wacht nog op zijn eerste punt met FC Twente. Zondag wacht de zware thuiswedstrijd tegen Ajax, dat in de afgelopen twee wedstrijden liefst dertien keer wist te scoren. Desondanks vreest Verbeek de ploeg van trainer Marcel Keizer niet. In de eerste helft tegen Roda JC zag de Twente-coach dat Ajax niet altijd overal een antwoord op heeft.

Een week na de 0-8 uitzege op NAC Breda won Ajax voor eigen publiek met 5-1 van Roda JC. “Ik ben nooit bang en die houding probeer ik deze week ook op mijn ploeg over te brengen”, citeert Voetbal International Verbeek. “Ajax heeft een beter team en individueel betere spelers, maar Roda JC liet in de eerste helft zien dat Ajax ook niet altijd overal een antwoord op heeft. Tegen PSV (4-3 verlies, red.) waren we allesbehalve kansloos en ik wil dat we er tegen Ajax ook een wedstrijd van maken.”

Verbeek moet het in de Grolsch Veste stellen zonder de geschorste Thomas Lam. Hij zal naar alle waarschijnlijkheid vervangen worden door de van een bovenbeenblessure herstelde Danny Holla. Achter de naam van Jos Hooiveld staat een vraagteken. Hij hield een blessure over aan het duel met AZ. “'Als ik kijk naar de manier waarop we samenwerken zijn communicatie en onderling vertrouwen belangrijk. Met zijn ervaring kan Jos daarin een rol van betekenis vervullen”, besluit Verbeek.