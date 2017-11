Lewandowski geeft trap na: ‘Je moet dan iets individueels doen’

Bayern München heeft dit seizoen met veel blessureleed te maken. Veel spelers raken uit de roulatie met spierblessures, maar Robert Lewandowski weigert de schuld te geven aan het harde regime van trainer Jupp Heynckes. Volgens de Poolse spits is het weinige arbeid dat de selectie onder Carlo Ancelotti verrichte de oorzaak van de kwetsuren.

Arjen Robben, Franck Ribéry, Manuel, Neuer, Thomas Müller, Jérôme Boateng en Mats Hummers zouden volgens Kicker ontevreden zijn geweest over de trainingen van Ancelotti, die te licht en te kort waren. Die ontevredenheid was zelf zo groot, dat bepaalde spelers besloten om zelf te gaan trainen. Toen Ancelotti deze trainingen verbood, organiseerde de groep de eigen training op een andere plek, zo werd er gesteld.

Lewandowski bevestigt nu het verhaal. "Wanneer er veel spierblessures zijn, moet je niet naar de laatste trainingsweken kijken. Dan moet je twee tot drie maanden terug kijken", zegt Lewandowski in gesprek met BILD. "Het is waarschijnlijker dat daar de oorzaak ligt." De aanvaller trainde destijds voor zichzelf, omdat de oefensessies van Ancelotti niet goed waren. "Als je niet genoeg traint, moet je individueel iets doen."

Oliver Schmidtlein, voormalig fysiotherapeut van der Rekordmeister, zei eerder al bij Sky dat de trainingen van Ancelotti niet werden geapprecieerd: "De spelers mochten geen speciale training afleggen, geen extra atletische oefeningen. Er was nauwelijks een warming-up, volgens de spelers maar een minuut of vijf. Als zelfs de spelers al zeggen dat het te weinig is, is dat zeer opmerkelijk."