‘Je weet niet wat er met hem gebeurt nu hij van Ajax naar Chelsea is gegaan’

Henk ten Cate ziet het Nederlands voetbal verder wegzakken en een van de redenen daarvoor is volgens de trainer het feit dat talenten vroeg uit Nederland vertrekken. Veel groeibriljanten maken al op jonge leeftijd de stap naar het buitenland en Ten Cate kwalificeert deze talentenexodus in gesprek met Voetbal International als 'een ramp'.

"Er is vorig seizoen een spits van Ajax, Daishawn Redan, naar Chelsea gegaan. Zestien jaar, zeer talentvolle speler. Je weet nu niet wat er met zo'n jongen gebeurt", aldus de ervaren oefenmeester, die twee voorbeelden aanhaalt: "Had Jeffrey Bruma niet beter bij Feyenoord kunnen blijven, zoals Stefan de Vrij? Was hij dan niet verder geweest in zijn ontwikkeling?"

Ten Cate constateert dat Bruma het niet gered heeft in Engeland. De verdediger heeft zich daar wel ontwikkeld, maar werd pas voor het eerst kritisch onder de loep genomen toen hij bij PSV ging spelen, zo klinkt het. "De Vrij had toen al drie jaar ervaring in Feyenoord 1. Je moet die gedachte eens doortrekken. Waarom zou je een jongetje van negen jaar laten ophalen met een busje van een profclub zodat je hem 's avonds pas weer ziet?"

De trainer zegt dat er op deze manier veel talent verloren gaat: "Laat hem liever bij zijn club spelen, met zijn vriendjes op straat. Is-ie goed, dan komen ze toch wel, die profclubs. Je moet kinderen niet uit hun sociale omgeving halen, want hoeveel van die jochies redden het uiteindelijk? Ze dragen het gevoel met zich mee dat ze hebben gefaald, moeten hun vriendjes weer onder ogen komen en kinderen op die leeftijd zijn kiezelhard."