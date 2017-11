Everton strikt definitieve opvolger Koeman na maand onderhandelen

Sam Allardyce is definitief de nieuwe manager van Everton, zo meldt de club via de officiële kanalen. De ervaren oefenmeester, die na zijn vertrek bij Crystal Palace van zijn pensioen genoot, gold lange tijd als voornaamste kandidaat om de leiding te nemen op Goodison Park na het ontslag van Ronald Koeman. Allardyce neemt de taken over van David Unsworth, die ruim een maand als interim-manager heeft gefungeerd.

Woensdag maakte Everton al bekend dat het bijna rond was met de opvolger van Koeman. Diezelfde avond zat hij nog op de tribune op Goodison Park bij de thuiswedstrijd tegen West Ham United. Mede dankzij drie doelpunten van Wayne Rooney werd dat duel met 4-0 gewonnen. Allardyce tekent tot medio 2019 bij the Toffees en gaat naar verluidt in anderhalf jaar tijd twaalf miljoen euro verdienen.

OFFICIEEL! Sam Allardyce begint bij Everton aan zijn zevende trainersklus in de Premier League - niemand anders heeft er meer dan vijf gehad. #efc #everton #allardyce #koeman #premierleague Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 30 Nov 2017 om 9:58 PST

Allardyce was niet de enige mogelijke opvolger van Koeman bij Everton. In eerste instantie wilde de Premier League-club Marco Silva van het goed presterende Watford strikken, maar the Hornets zagen een vertrek van hun succescoach niet zitten. Ook onder anderen Paulo Fonseca van Shakhtar Donetsk was even in beeld bij de huidige nummer zeventien van de Premier League.

Big Sam moet Everton weer naar het linkerrijtje zien te loodsen. De seizoensstart van Everton was nog alleraardigst, maar na de eerste paar duels kwam de klad erin. Onder zowel Koeman als Unsworth presteerde de ploeg zeer slecht en werd het uitgeschakeld in de Europa League. Clubeigenaar Farhad Moshiri liet afgelopen vrijdag al weten dat de club 'bijna rond' was met een nieuwe manager en nu is de deal beklonken.