‘Ik ben de beste doelman ter wereld, dat zelfvertrouwen moet je hebben’

Antonio Conte heeft veel kwaliteitsspelers tot zijn beschikking bij Chelsea en de manager beschouwt ook Thibaut Courtois als een zeer waardevolle kracht. De Italiaan heeft de afgelopen weken meerdere keren gesteld dat zijn pupil tot de beste keepers ter wereld behoort. Courtois, die zijn contract ondanks langdurige onderhandelingen nog niet heeft verlengd, is gestreeld door de woorden van zijn trainer.

Geconfronteerd met de uitspraken van Conte zegt Courtois bij Sky Sports: "Ja, inderdaad, ik voel me de beste. Je moet dat zelfvertrouwen hebben. Het is belangrijk voor een topsporter om die mentaliteit en instelling te hebben. Natuurlijk zijn er nog andere geweldige doelmannen. Het is niet aan mij om te oordelen wie de beste is, maar in mijn hoofd ben ik dat."

"Omdat je zo moet denken. Ik denk dat elke topspeler in de wereld en elke grote doelman met dezelfde gedachte in zijn hoofd speelt. Dat moet ook om te slagen. Ik probeer elke dag keihard te werken en mezelf te verbeteren." Eerder dit jaar zei Courtois tegenover Het Laatste Nieuws iets soortgelijks: "Ik ga niet zeggen dat ik de beste ben, want dan gaan mensen me arrogant noemen, maar ik voel me wel zo."

"Ik voel me nu geweldig in mijn vel. Op een manier straal ik misschien iets onoverwinnelijks uit tussen de palen, maar niet zoals Gianluigi Buffon of Iker Casillas destijds. Die hebben toch nog iets speciaals. Hors catégorie. Bij Buffon heb je soms het gevoel: hier vliegt vandaag geen bal binnen. Leiderschap, ervaring en uitstekend positiespel. Dat aura dat spitsen écht afschrikt. Zover ben ik nog niet."