‘Vermeend Ajax-doelwit verschijnt ook op radar van Barcelona’

Barcelona heeft het oog laten vallen op de Braziliaanse middenvelder Arthur. Sportier directeur Robert Fernandez bracht vorige week een bezoek aan Brazilië om de speler van Gremio in actie te zien. Eerder werd Arthur in verband gebracht met Ajax. Ook de Amsterdammers zouden hem op het oog hebben, zo berichtten diverse Braziliaanse media eerder.

De 21-jarige middenvelder kwam tot dusverre tot 51 optredens in de hoofdmacht van Gremio en had een belangrijk aandeel in de finaleplaats in de Copa Libertadores. De voormalig jeugdinternational verdedigt donderdag in de return van de finale een 1-0 voorsprong tegen Lanús. Volgens Diario Sport is het niet ondenkbaar dat Barcelona hem op korte termijn zal aantrekken.

Barcelona zou graag werk willen maken van de Braziliaanse middenvelder, daar de club eerder al naast grote talenten als Vínicius Junior en Gabriel Jesus greep. Zij kozen voor respectievelijk Real Madrid en Manchester City. Het contract van Arthur loopt af in de zomer van 2019.