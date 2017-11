Negende operatie noodzakelijk voor grote pechvogel van Arsenal

Arsenal is Santi Cazorla al meer dan een jaar kwijt door een slepende achillespeesblessure en zijn herstel gaat nog meer tijd in beslag nemen dan werd gehoopt. De Spanjaard moet namelijk opnieuw onder het mes, zo maakt hij woensdag bekend via sociale media. Het is alweer de negende operatie die Cazorla moet ondergaan aan zijn achillespees.

Cazorla hoopte op korte termijn zijn rentree te maken, maar hij en Arsenal zullen nog meer geduld moeten opbrengen. Ondanks de zoveelste tegenvaller, houdt de 78-voudig international de moed erin. “Vanwege een pijnlijke pees heb ik opnieuw een operatie moeten ondergaan. Ik zal mijn comeback opnieuw moeten uitstellen, maar ik verlies de moed niet. Ik behoud mijn enthousiasme en motivatie om terug te keren in de grootste passie die ik heb, het voetbal'', aldus Cazorla op Twitter.

De ex-speler van onder meer Villarreal en Málaga onderging al zoveel operaties aan zijn achillespees, dat de doktoren een stuk huid van zijn arm op de plek van zijn achillespees hebben moeten plaatsen. Wanneer Cazorla zijn rentree kan maken, is niet bekend. Zijn contract bij the Gunners loopt na dit seizoen af.