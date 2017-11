‘Dat Afellay en Van Bommel bij me weg gingen heeft mij pijn gedaan’

Rob Jansen loopt al jaren mee in de voetbalwereld als zaakwaarnemer en heeft er nog altijd geen genoeg van, zo laat hij weten in gesprek met Metro. Hij heeft nog altijd grote plannen en vertelt zelfs de hoop te hebben om een club uit de Engelse tweede divisie te kopen en op te bouwen met oud-voetballers en trainers die hij zelf jarenlang begeleidde.

Jansen omschrijft zichzelf als een loyaal persoon. “Ik heb een hechte groep vrienden die ik al veertig jaar ken. En ik kan alleen werken met mensen waarmee ik een klik heb”, aldus Jansen, die oud-voetballers noemt als Dennis Bergkamp, Phillip Cocu, Dirk Kuyt en Edwin van der Sar. “Doodnormale jongens die nooit sterallures hebben vertoond, die ik al jaren vertegenwoordig en van wie ik kan zeggen dat het vrienden zijn geworden.”

Kwaad om een mislukte deal waarbij hij een grote som geld misliep, is hij nog nooit geworden. “That’s all in the game. Maar dat jongens als Ibrahim Afellay en Mark van Bommel bij me weg gingen heeft mij pijn gedaan”, klinkt het. “Ik denk dat ik een warm persoon ben, ik hoop in ieder geval dat de mensen die mij kennen mij zo typeren.”

Jansen voelt zich thuis in de voetbalwereld, ook al noemt hij het een ‘schijnwereld vol botsende ego’s’. “Maar voetbal is ook puur. Ik geniet daarvan. Ooit hoop ik nog een een club uit de Engelse tweede divisie te kopen en op te bouwen met ex spelers en trainers, die ik jarenlang heb mogen begeleiden. Terug naar de kern, naar het plezier. Er komt dan geen zaakwaarnemer binnen, haha.”