Keizer nam Van de Beek apart: ‘Laten zien dat hij er weer in hoort’

Donny van de Beek mag zich na het vertrek van Davy Klaassen naar Everton een vaste basisspeler noemen bij Ajax. Echter, tegen FC Utrecht zette trainer Marcel Keizer hem plots op de bank. Tegen NAC Breda keerde de middenvelder terug bij de eerste elf en maakte hij een hattrick. Ook tegen Roda JC startte hij vanaf het eerste fluitsignaal en was hij trefzeker. Keizer is blij met de reactie die de kersverse Oranje-international liet zien in de afgelopen twee wedstrijden.

Van de Beek was niet blij met zijn reservebeurt, zo liet hij weten na het duel met NAC Breda. “Voorafgaand aan een tactische training voor een wedstrijd geef ik soms aan spelers aan waarom ze niet spelen”, legt Keizer uit in gesprek met Voetbal International. “Dat doe ik niet elke keer en niet bij iedereen, maar wel als ik vind dat dit nodig is. Zulke gesprekjes heb ik al eens gevoerd met jongens als Huntelaar en Schöne, en laatst dus ook met Van de Beek. Donny speelde dertien duels achter elkaar in de basis, dan vind ik het logisch dat ik hem even apart neem om uit te leggen waarom hij wissel staat.”

De manier waarop de middenvelder buiten het veld gereageerd zou hebben, zou niet goed gevallen zijn bij Keizer. Toch lijkt de coach niet meer om hem heen te kunnen na zijn spel en goals in de afgelopen wedstrijden. “Het is aan de speler zelf hoe hij daarop reageert en ik merkte dat Donny daar toch wel moeite mee had”, aldus de trainer. “Dat is niet erg, maar uiteindelijk moet hij het op het veld van zich afgooien en laten zien dat hij er weer in hoort. Dat was aanvankelijk wat moeizaam, maar heeft hij vervolgens prima gedaan. Daarom moeten we het ook niet groter maken dan het is.”