West Brom presenteert opvolger Pulis: ‘Meer dan driehonderd duels ervaring’

Alan Pardew is de nieuwe manager van West Bromwich Albion. Dat heeft de club uit de Premier League woensdagochtend wereldkundig gemaakt. De ex-trainer van onder meer West Ham United, Newcastle United en Crystal Palace is bij West Brom de opvolger van Tony Pulis. Pardew heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot de zomer van 2020.

Pardew neemt zijn voormalige assistent John Carver mee naar the Harwthorns. De trainer noemt zijn klus bij de Premier League-club een ‘mooie uitdaging’. “Ik ben enorm verheugd met deze kans bij West Brom en kijk ernaar uit om aan de slag te gaan met een zeer getalenteerde groep spelers”, aldus Pardew op de clubwebsite van zijn nieuwe werkgever. “Onze eerste klus wordt het behalen van resultaten en klimmen op de ranglijst.” West Bromwich staat momenteel op de zestiende plaats in de Premier League, met twaalf punten uit veertien wedstrijden.

Volgens voorzitter John Williams was het een unaniem besluit van de clubleiding om de 56-jarige Pardew aan te stellen. “Alan brengt ervaring van mere dan driehonderd Premier League-wedstrijden met zich mee. Hij heeft een dynamische manier van leiding geven, waar de club van kan profiteren. We waren onder de indruk van wat hij ons had te vertellen en te bieden. We kijken uit naar een nieuw tijdperk onder zijn leiding.” Zaterdag debuteert Pardew langs de lijn bij zijn nieuwe club tegen zijn voormalig werkgever Crystal Palace.