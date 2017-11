‘Het was zeer frustrerend Janssen na één goed seizoen de deur te zien uitlopen’

AZ is dit seizoen uitstekend begonnen en bezet momenteel de derde plaats, met 28 punten uit 13 wedstrijden. De Alkmaarders hebben op dit moment evenveel punten als Ajax, maar technisch directeur Max Huiberts maakt zich nog geen illusies. “Bij AZ is onze doelstelling helder: over de laatste tien jaar gemeten zijn wij de vierde club van Nederland”, zegt Huiberts in gesprek met Voetbal International.

“Dat willen we zo houden. Met kwalificatie voor Europees voetbal. We zijn financieel gezond, in onze opleiding willen we topspelers blijven voortbrengen. Als het lukt die gasten langer bij AZ te houden, kunnen we wellicht om de bovenste plaatsen gaan meestrijden. Dat is onze ambitie”, stelt de technisch directeur van AZ. Hij vindt het lastig te bepalen of er nog rek zit in het huidige elftal van de Alkmaarders.

“Dat is mede afhankelijk van hoelang we onze beste spelers kunnen binden", vervolgt Huiberts zijn verhaal. “Het was zeer frustrerend Vincent Janssen na één goed seizoen de deur te zien uitlopen. Of hoe denk je dat ze zich bij Heerenveen voelen, als ze zien dat hun beoogde basisspeler Dennis Johnsen nu in de beloftenploeg van Ajax speelt? Onder die omstandigheden is het moeilijk jaarlijks progressie te boeken.”