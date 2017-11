‘Je moet de loting zelf goed maken, door je goed voor te bereiden’

De loting voor het WK vindt komende vrijdag plaats in het Kremlin. België zit bij die loting in pot 1, maar kan alsnog op landen als Spanje, Engeland, Kroatië of Colombia stuiten. Bondscoach Roberto Martínez heeft wel bepaalde voorkeuren, maar beaamt dat er geen goede of slechte loting zal bestaan voor de Rode Duivels.

“Er zitten erg sterke teams in pot twee, die het heel goed gedaan hebben in hun kwalificatiegroep, zoals Engeland of Spanje. Maar ook tegen Peru spelen lijkt me niet makkelijk. Zij zijn al 36 jaar niet meer op een groot toernooi geweest en zullen ontzettend enthousiast zijn”, wordt Martínez tijdens een persconferentie geciteerd door Het Nieuwsblad.

“In de groepsfase heb je nog foutenmarge. Het is eerder in de knock-outfase dat het echt wel van groot belang is tegen wie je uitkomt”, vervolgt de Spaanse bondscoach van de Belgen. “Ik denk niet dat er zoiets als een goede of slechte loting bestaat. Je moet hem zelf goed maken, door je goed voor te bereiden. De loting bepaalt de richting die onze voorbereiding zal uitgaan.”

Tijdens de loting zal ook bekend worden in welke speelsteden België zijn wedstrijden zal afwerken. Martínez hoopt lange vluchten te kunnen ontlopen. “Vluchten van meer dan drie uur zullen onze voorbereiding altijd verstoren. In onze kwalificatiecampagne hebben we het steeds met vluchten van minder dan drie uur gedaan, en hebben we ons telkens goed weten aan te passen”, stelt Martínez. “Als blijkt dat we meer dan drie uur zullen moeten vliegen van ons basiskamp in Moskou, hebben we misschien een andere aanpak nodig.”