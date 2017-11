‘Ik kreeg een droomaanbieding van Bayern en zelfs Real wilde me hebben’

Diego maakte in Europa naam bij clubs als Werder Bremen, Juventus en Atlético Madrid. De Braziliaanse middenvelder draagt tegenwoordig het shirt van Flamengo. In gesprek met Sport Bild kijkt de 34-voudig international terug op zijn carrière en erkent hij dat hij in 2009 aanbiedingen op zak had van Bayern München en Real Madrid.

Na drie mooie jaren bij Werder Bremen stonden de clubs in de rij voor de aanvallende middenvelder. Hij tekende uiteindelijk bij Juventus, maar dat was niet de enige geïnteresseerde partij. “Ik kreeg een aanbieding om van te dromen van Bayern”, aldus Diego. “Deze was zelfs beter dan die ik kreeg van Juventus. En zelfs Real Madrid wilde me hebben. We spraken met elkaar.”

Diego wees de aanbiedingen uit Duitsland en Spanje af. Hij koos voor de kampioen van Italië. “Juventus had tot drie keer toe contact met me opgenomen aan het einde van de seizoenen in de Bundesliga. Iedereen, van Ronaldo tot andere Brazilianen die er hebben gespeeld, waren lovend over Juventus en het Italiaanse voetbal.”

Een succes werd zijn tijd in Turijn nooit. Na slechts een seizoen keerde uit terug naar de Bundesliga, waar hij voor VfL Wolfsburg tekende. “We hadden grote spelers, maar waren geen team”, aldus Diego over zijn tijd in de Serie A. “We eindigden op de tweede of derde plaats, maar het was een zwaar seizoen voor ons.”