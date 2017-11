Griezmann: ‘Ik zei: ‘Vergeet het maar, na de dreun die Arsenal toen uitdeelde’’

Antoine Griezmann stapte in 2014 van Real Sociedad over naar Atlético Madrid, maar dat was niet de eerste keer dat de Franse aanvaller dacht aan een transfer naar een grotere club. Een jaar eerder voerde hij namelijk verregaande gesprekken met Arsenal, die uiteindelijk echter op niets uitliepen.

Griezmanns zaakwaarnemer Eric Olhats sprak toentertijd met voormalig Arsenal-verdediger, en tegenwoordig scout, Gilles Grimandi en kreeg te horen dat zijn cliënt alle aanbiedingen naast zich neer moest leggen en op the Gunners moest wachten: “Ik wachtte, ik wachtte en ik bleef wachten. Toen we niets meer hoorden, belde Eric Grimandi op en hij zei dat de trainer (Arsène Wenger, red.) nog steeds geïnteresseerd was en dat ik moest blijven wachten”, schrijft Griezmann in zijn nieuwe boek.

“Uiteindelijk kwam een paar uur voordat de transferperiode eindigde bericht van Grimandi en hij liet ons weten dat Arsenal geen poging meer zou doen. Ik hou er niet van als mij dingen verteld worden die vervolgens niet gebeuren, dus toen Eric mij later liet weten dat de Londenaren opnieuw geïnteresseerd waren, zei ik tegen hem: ‘Vergeet het maar, na de dreun die ze ons eerder hebben uitgedeeld’”, sluit Griezmann af.