‘Barça krijgt nieuwe hoop na berichten over gespreide betaling van 150 miljoen’

Barcelona heeft goed nieuws ontvangen vanuit Liverpool, zo weet Sport woensdagochtend te melden. De Catalanen willen Philippe Coutinho nog altijd graag binnenhalen, nadat de onderhandelingen met the Reds afgelopen zomer klapten. Liverpool zou er nu mee hebben ingestemd dat Barcelona de transfersom in verschillende termijnen voldoet.

Doordat het bedrag in verschillende delen betaald mag worden, kan Barcelona voldoen aan de vraagprijs van 150 miljoen euro. Barça gaat binnen afzienbare tijd met Liverpool om de tafel om opnieuw over een transfer van Coutinho te praten. Het kan zijn dat beide partijen het al eens worden over een winterse transfer, al is Barcelona bereid om te wachten tot de zomer. Het is geen geheim dat Coutinho zelf erg graag naar Spanje wil vertrekken, waardoor hij interesse van Paris Saint-Germain links laat liggen.

Barcelona deed afgelopen zomer vier pogingen om de Braziliaan los te weken bij Liverpool. De Catalanen begonnen met een bod van 80 miljoen en bood later 85 miljoen exclusief 15 miljoen aan variabelen. Daarna volgde een derde aanbieding, van 90 miljoen exclusief 40 miljoen aan bonussen, en het vierde voorstel bedroeg naar verluidt 110 miljoen exclusief 40 miljoen aan variabelen. In oktober meldde de Daily Mail dat Barcelona bereid zou zijn om een vast bedrag van 134 miljoen te betalen.

Coutinho meldde zich in de beginfase van het seizoen een tijdje ziek bij Liverpool, in de hoop op die manier alsnog een transfer tot stand te brengen. The Reds lieten zich echter niet overhalen en besloten de ontevreden Coutinho in huis te houden. Sinds halverwege september speelt de Braziliaan weer bij Liverpool, waar hij tot dusver tot twaalf wedstrijden kwam.