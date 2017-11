Van Breukelen belde Mahi: ‘Eerlijk gezegd heb ik dat nooit overwogen’

Mimoun Mahi speelt zijn interlands voor Marokko, maar had ook voor Oranje kunnen spelen. In gesprek met Voetbal International geeft de aanvaller van FC Groningen toe dat Hans van Breukelen hem nog wel belde, maar dat hij niet meer twijfelde over zijn keuze voor de Marokkaanse ploeg.

“Hij moest mijn papieren in orde maken en vroeg me of ik het wel zeker wist dat ik voor Marokko wilde uitkomen. Ik heb hem gezegd dat ik honderd procent achter mijn keuze sta. Ik heb mijn keuze gemaakt op mijn gevoel en mijn hart gevolgd. Mijn volle hart”, zegt Mahi over het telefoontje van Van Breukelen, die destijds technisch directeur was bij de KNVB. De aanvaller zegt nooit te hebben gewacht op een uitnodiging voor Oranje.

“Eerlijk gezegd heb ik dat nooit overwogen”, aldus Mahi, die voor Jong Oranje speelde en daar naar eigen zeggen een goed gevoel aan overhield. “Maar als je wordt gebeld door de bondscoach van Marokko, is de keuze niet moeilijk meer. Het voetbal leeft daar en Marokko is er straks bij op het WK in Rusland, Oranje niet. Uiteraard speelt dat ook mee, maar het is niet de voornaamste reden dat ik voor Marokko heb gekozen.”