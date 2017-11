‘We willen het goed doen, Ajax is niet in China om shirtjes te verkopen’

Ajax maakte deze week bekend dat het gaat samenwerken met het Chinese Guangzhou R&F. Volgens Edwin van der Sar, algemeen directeur van de Amsterdammers, heeft de club het samenwerkingsverband met een duidelijk doel gesloten. “In China is het voetbal echt in ontwikkeling, dus dat is gunstig voor ons”, zegt Van der Sar tegenover de NOS.

“Wij willen daar graag aan meedoen en Guangzhou R&F wil zijn opleiding naar een hoger niveau tillen. Dat is voor ons een mooie samenwerking”, stelt de algemeen directeur. Ajax stuurt vier trainers naar Guangzhou om de jeugdopleiding op poten te zetten. In ruil daarvoor krijgen de Amsterdammers een ‘mooi financiële vergoeding’. "Dit is de eerste grote stap voor ons.”

“Wij willen het goed doen, Ajax staat wereldwijd bekend om de goede jeugdopleiding. We zijn hier niet om shirtjes te verkopen. De opleiding moet vorm krijgen, dat is ons doel voor de komende jaren”, vervolgt Van der Sar, die het samenwerkingsverband met Guangzhou R&F anders noemt dan die met Ajax Cape Town. Van die club is Ajax namelijk voor 51 procent eigenaar. Toch kan het in de toekomst spelers overnemen van de Chinese club, want er is ook gesproken over het uitwisselen van spelers.

“Soms zal er een lichting naar Amsterdam komen voor een toernooi of om een periode mee te trainen. En als er talenten bij zijn, zou het raar zijn als ze niet naar Ajax kunnen komen. Maar daar doen we het uiteindelijk niet voor”, aldus Van der Sar. Hij wil dit soort samenwerkingsverbanden over de hele wereld opzetten. “Het zou mooi zijn als zo'n samenwerking ook lukt in bijvoorbeeld Australië, de Verenigde Staten en India. Ambitieus zijn hoort nu eenmaal bij Ajax.”