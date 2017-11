‘We denken nu niet aan Real, maar wie weet over vijf of zes jaar’

Neymar ruilde Barcelona afgelopen zomer voor een recordbedrag in voor Paris Saint-Germain en de Braziliaan is overtuigend begonnen aan zijn dienstverband in de Ligue 1. Ondanks die goede start wordt er echter al gespeculeerd over een vertrek van de aanvaller naar bijvoorbeeld Real Madrid, maar Neymars vader probeert het vuurtje nu wat te blussen.

“Er kan veel veranderen, maar op dit moment denken we niet aan een transfer naar Real Madrid. Deze vraag beantwoorden is slechts discussiëren over een onmogelijkheid”, begint hij tegenover FOX Sports. “Ik kan het echter niet hebben over onderhandelingen over vijf of zes jaar. Neymar heeft een langdurig contract bij PSG (tot medio 2022, red.) en is hier pas net begonnen. We zitten hier nu drie maanden en er wordt alweer gesproken over een vertrek. Het is moeilijk om over zulke dingen te praten.”

Neymar liet eerder weten zijn loopbaan graag af te willen sluiten in Brazilië, maar volgens zijn vader is dit iets voor de lange termijn: “Ik geloof niet dat Neymar binnen acht jaar uit Europa zal vertrekken. Het is onze taak om hem op de plek van zijn dromen te houden en het was onze droom om naar Europa te komen. Om die reden zie ik Neymar niet terugkeren. Wellicht kan hij in de toekomst naar Palmeiras, Flamengo of Santos, maar op dit moment is dat pure speculatie.”