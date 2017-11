‘Gewoon een beetje kalm aan met De Jong, praten we daarna verder’

De laatste tijd wordt er geregeld geroepen dat Frenkie de Jong een basisplaats moet krijgen bij Ajax. De twintigjarige middenvelder viel afgelopen weekeinde in tijdens de wedstrijd tegen Roda JC Kerkrade (5-1) en verzorgde drie assists. Sjoerd Mossou schrijft in zijn column in het Algemeen Dagblad dat het wat rustiger mag zijn rond De Jong.

“Wie in de kroeg met een uitgestreken analistengezicht kan zeggen: Frenkie de Jong moet erin, mag zich tegenwoordig officieel een connaisseur noemen. Een visionair. Een fijnproever. Dat zou nog niet zo vreemd zijn als Frenkie de Jong de beste voetballer ter wereld was, een talent van Cruijffiaanse proporties, een reïncarnatie van George Best en Ferenc Puskas en Alfredo di Stefano tegelijk”, stelt Mossou, die benadrukt dat De Jong pas tien wedstrijden in het eerste van Ajax speelde.

“Hij is wel al twintig jaar, wat relatief oud is voor een talent in de eredivisie. Op de schaal van een gemiddelde Oranje-international ligt hij achter op schema”, vervolgt de columnist. “Voordat Abdelhak Nouri getroffen werd door het verschrikkelijke noodlot, zag je bij Appie een soortgelijk mechanisme. Blijkbaar is het verlangen in Amsterdam zo hevig naar iets jongs en fris en geniaals, dat sympathieke, vaardige wisselspelers uit het beloftenteam plots uitgroeien tot mythes, tot wonderspelers, tot gezworen Verlossers.”

Mossou roept om die reden op tot een radiostilte rond De Jong, tot hij bijvoorbeeld vijf wedstrijden achter elkaar in de basiself van Ajax heeft gespeeld. “Geen wilde orgasmes na een lekker steekpassje. Niet eindeloos oreren na een geslaagd invalbeurtje. Geen katzwijm omdat-ie zo lekker vooruit denkt. Gewoon een beetje kalm aan met Frenkie de Jong. Praten we daarna verder.”