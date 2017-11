Cillessen stellig: ‘Het is mijn ambitie om hier te blijven en te slagen’

Jasper Cillessen moet het bij Barcelona de afgelopen anderhalf jaar stellen met een rol als reservedoelman. Toch denkt de 28-jarige sluitpost voorlopig nog niet aan een vertrek uit Catalonië. “Bij Ajax heeft het ook tweeënhalf jaar geduurd, voordat ik eerste keeper werd”, zegt Cillessen in een interview met De Telegraaf.

“Ik moet gewoon wachten tot het moment dat mijn kans wel komt. Maar ik heb nog geen seconde spijt van mijn transfer gehad, want ik maakte de keuze voor Barça niet alleen om de strijd aan te gaan, maar ook omdat ik wilde zien of ik meekon bij een topclub. En volgens mij gaat dat wel aardig”, stelt de doelman, die in de zomer van 2016 Ajax verruilde voor Barcelona en sindsdien elf wedstrijden speelde.

“Ik ben hier nog niet klaar en sowieso geen voorstander van een wintertransfer. Maar het is heel simpel: als de club zegt dat ze me voor een mooi bedrag kunnen en willen verkopen, dan is dat zo”, vervolgt Cillessen, die naar eigen zeggen geen signalen heeft ontvangen dat hij richting de uitgang wordt gewerkt. “Sterker nog, de clubleiding en trainer zeggen zeer tevreden te zijn.”

“Het is mijn ambitie om te blijven, omdat ik tot de zomer van 2021 onder contract sta en het nog steeds mijn doel is om te slagen in de wereldtop”, vertelt de doelman, die zegt minder gestrest te zijn dan voorheen. “Ik laat alles op me afkomen en hoor wel van mijn zaakwaarnemer Kees Ploegsma junior als dingen concreet worden. Tot dat moment geniet ik elke dag hier. Dat kan nog drie maanden zijn, maar ook drie jaar.