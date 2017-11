‘Ik snap dat Ajax dat wil, maar de KNVB moet zich afvragen of dit gewenst is’

AZ draait een prima seizoen en dat is deels op het conto te schrijven van een aantal zelf opgeleide talenten die een belangrijke rol spelen in het elftal van John van den Brom. De jeugdopleiding van de Alkmaarders is de afgelopen jaren veelgeprezen en technisch directeur Max Huiberts geeft aan dat dit ook in de rest van Nederland niet onopgemerkt is gebleven.

AZ krijgt regelmatig te maken met concurrenten die toptalenten proberen op te pikken: “Dat klopt. En het is voor ons een groot compliment dat de meesten van die jongens gewoon bij AZ blijven. Maar eigenlijk is het een rare situatie”, vertelt Huiberts, die vindt dat de ‘serieuze opleidingen’ van Nederlandse clubs beter beschermd moeten worden, in gesprek met Voetbal International.

De voormalige aanvaller is van mening dat hier nationaal en internationaal afspraken over gemaakt moeten worden: “De KNVB deelt de profopleidingen in vier categorieën in. Wij zitten in de hoogste categorie, met de internationale status, net als Ajax, Feyenoord, PSV en Vitesse. Deze clubs zouden niet achter elkaars talenten aan moeten zitten.”

Huiberts geeft aan dat AZ op een begroting van 24 miljoen euro met 3 miljoen fors investeert in de jeugdopleiding en denkt dat het voor een talent weinig zin heeft om van de ene goede opleiding naar de andere te trekken. Geld zal volgens de technisch directeur de doorslag gaan geven als er geen verdere afspraken worden gemaakt: “Ik snap dat Ajax alle grote talenten van Nederland wil binnenhalen. Zelf zou ik in hun situatie, met de huidige regelgeving, waarschijnlijk hetzelfde doen. Maar de KNVB moet zich serieus afvragen of dit een gewenste situatie is.”