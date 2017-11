‘De KNVB wilde een andere koers varen, het WK missen had niet gehoeven’

Henk ten Cate was na het vertrek van Danny Blind in beeld om bondscoach te worden van het Nederlands elftal, maar trok zich na een conflict met toenmalig technisch directeur Hans van Breukelen terug uit de race. Een aantal maanden later is de teleurstelling inmiddels weggezakt, al vindt de trainer van Al Jazira het nog steeds jammer dat het zo gelopen is.

“Ik zag het als een bekroning op mijn carrière en wilde Oranje naar het WK leiden, rechtstreeks of via de play-offs. Nog steeds ben ik ervan overtuigd dat het mogelijk was geweest”, blikt hij terug in gesprek met Voetbal International. “De KNVB wilde een andere koers varen, zonder mij. Dat ze nu het WK weer missen, had in mijn beleving niet gehoeven.”

Ten Cate koestert ook geen wrok jegens Van Breukelen, die het volgens de trainer vooral onhandig heeft aangepakt en niet bestand was tegen de andere krachten die er speelden bij de KNVB: “Hoe gek het misschien ook klinkt uit mijn mond, ik ben er nog steeds van overtuigd dat Hans van Breukelen geen slecht mens is. Zelf voel ik me trouwens niet beschadigd.”