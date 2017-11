Mourinho: ‘Hij heeft een nieuwe schoenendeal nodig om te scoren’

Manchester United won dinsdagavond met 2-4 op bezoek bij Watford, nadat het the Hornets na een 0-3 voorsprong nog terug had laten komen tot 2-3. De eerste twee doelpunten op Vicarage Road kwamen op naam van Ashley Young, die na een knappe uithaal bij de eerste treffer zijn tweede van de avond uit een vrije trap prachtig langs Heurelho Gomes krulde.

José Mourinho stond even te kijken van de tweede treffer van de Engelsman: “Het verraste me dat Paul Pogba hem toestemming gaf om de vrije trap te nemen. Dat hij scoorde verraste me dan weer niet, hij is behoorlijk goed en schiet ze er op de training ook regelmatig in. Hij speelt ook erg goed. Ik weet wat hij voor ons kan doen en op welke posities hij ons kan helpen”, reageerde de coach na de wedstrijd tegenover verslaggevers.

“De linksbackpositie pas op dit moment van zijn carrière goed bij hem, aangezien hij de ervaring en de tactische kennis heeft om op dit positie te spelen”, ging Mourinho verder. De Portugees zag ook hoe Romelu Lukaku opnieuw enkele grote kansen miste en de laatste weken moeite heeft om het net te vinden. “Ik denk dat hij een nieuw groot schoenencontract nodig heeft, want op dit moment heeft hij geen sponsor”, grapte hij over zijn spits.

“Hij speelt op zwarte schoenen, ik denk dat hij een merk moet vinden dat hem de goede schoenen geeft en hem het goede bedrag betaalt, zodat hij weer gaat scoren. Maar alle grappen daargelaten, verzet hij fantastisch werk voor het team. Ik zou het een speler als hij nooit aanrekenen dat hij een grote kans mist. Hij weet dat hij bij mij die druk niet heeft, hij is een geweldige professional, een geweldige collega, ik kon niet blijer met hem zijn.”