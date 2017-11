‘Het criterium bij Oranje was dat je moest spelen, nu is kwaliteit leidend’

Jasper Cillessen toog vorig jaar van Ajax naar Barcelona, waar hij de rol van tweede doelman achter Marc-André ter Stegen vervult. Ondanks zijn gebrek aan speeltijd in de hoofdmacht van de Catalanen was de doelman, tot frustratie van PSV-keeper Jeroen Zoet, onder bondscoach Dick Advocaat wel eerste keus onder de lat bij het Nederlands elftal.

Cillessen kreeg in een gesprek met de onlangs vertrokken keuzeheer te horen dat het in de eerste plaats om kwaliteit gaat: “Barcelona heeft me niet gehaald omdat ik zo’n aardige jongen ben”, begint hij tegenover De Telegraaf. De doelman verloor zijn basisplaats na een derde plek op het WK van 2014 onder bondscoach Danny Blind: “Er was geen duidelijkheid en dan krijg je onderling irritatie.”

In het verleden werd er bij Oranje vaak gesproken dat beoogde basisspelers bij hun club hun minuten moesten maken. Cillessen snapt de frustratie van Zoet dan ook wel: “Dat is zijn goed recht. Het criterium bij Oranje was altijd dat je moest spelen bij je club. Was. Maar nu is de kwaliteit leidend”, sluit hij af.