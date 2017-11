‘Ik richt me op volgend seizoen bij Ajax, alles wat eerder komt is mooi’

Daley Sinkgraven keerde onlangs terug van een slepende blessure, maar de verdediger van Ajax zal de komende maanden opnieuw vanaf de zijlijn toe moeten kijken. In het oefenduel met Borussia Mönchengladbach raakte hij opnieuw geblesseerd aan zijn knie en die kwetsuur bleek dinsdag erger dan in eerste instantie werd verwacht.

Sinkgraven gaat woensdag al in Duitsland onder het mes: “Ik ben nu in Augsburg. Václav Cerny is hier geopereerd en Klaas-Jan Huntelaar heeft uit zijn Schalke 04-tijd ook goede ervaringen met dit ziekenhuis”, vertelt hij in gesprek met De Telegraaf. Voor de verdediger vormt dit een lelijke tegenvaller nadat hij vorig seizoen na een blessure in het duel met Schalke 04 onder meer de finale van de Europa League moest laten schieten.

“De verwachting is dat ik minimaal drie maanden nodig heb om terug te keren. Maar ik richt me in principe op volgend seizoen. Alles wat eerder komt is mooi meegenomen”, gaat Sinkgraven verder. Het uitvallen van zijn beoogde vaste linksback is een streep door de rekening voor Marcel Keizer, die toch al niet veel te kiezen heeft op die positie: “Ik heb al eerder aangegeven dat wat mij betreft de komst van een opkomende linksback komende transferperiode prioriteit heeft”, liet hij zondag al optekenen na het met ruime cijfers gewonnen duel met Roda JC Kerkrade.