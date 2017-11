Real moet in eigen huis gelijkspel toestaan tegen derdeklasser

Real Madrid heeft zich dinsdagavond weten te verzekeren van een langer verblijf in de Copa del Rey. Na een 0-2 uitzege op Fuenlabrada werd het in het Santiago Bernabéu onverwacht 2-2. De bezoekers namen in eerste instantie brutaal de leiding, maar leken door een dubbelslag van Borja Mayoral toch het onderspit te gaan delven. Álvaro Portilla zorgde vlak voor tijd echter voor een daverende verrassing voor het in de Segunda División B uitkomende Fuenlabrada.

Zinédine Zidane stuurde een mix van talenten en spelers als Keylor Navas, Nacho Fernández, Dani Ceballos en Mateo Kovacic het veld in en dat gaf de bezoekers wellicht het idee dat er iets te halen viel in het Santiago Bernabéu. De eerste kansen waren namelijk voor Fuenlabrada en na 25 minuten lag de bal achter een verbouwereerde Navas. De Costa Ricaan tastte mis bij een keiharde pegel van Luis Milla.

Real nam daarna echter het heft in handen, al waren de bezoeker met onder meer een kopbal op de lat ook dicht bij een grotere voorsprong. Mayoral kopte met nog een klein halfuur te gaan echter op aangeven van de teruggekeerde Gareth Bale de gelijkmaker binnen en een dikke vijf minuten later was het opnieuw raak voor de Spanjaard. Daarmee leek hij Real de overwinning te bezorgen, maar vlak voor tijd besliste Portilla met een rake knal anders.