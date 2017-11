Manchester United laat het na ruime voorsprong nog spannend worden

Manchester United heeft dinsdagavond op bezoek bij Watford geen fout gemaakt. De ploeg van José Mourinho, die voor Daley Blind een plekje op de tribune inruimde, leek na een 0-3 voorsprong op een eenvoudige overwinning af te stevenen, maar liet Watford toch nog terugkomen tot 2-3. Jesse Lingard zorgde vlak voor tijd echter voor de beslissing, waardoor United zich op vijf punten van koploper Manchester City meldt. Elders pakte West Bromwich Albion het tweede punt sinds het ontslag van Tony Pulis.

Watford - Manchester United 2-4

Manchester United leek zich afgaande op de openingsfase, waarin Watford vol druk zette en de slag op het middenveld overtuigend naar zich toetrok, op te kunnen gaan maken voor een lastige avond, maar nadat het de eerste twintig minuten zonder kleerscheuren door was gekomen namen de bezoekers toch snel afstand. Young knalde eerst vanaf links hard raak en krulde zes minuten later op prachtige wijze een vrije trap in de kruising naast Heurelho Gomes.

Na een knappe bal van Romelu Lukaku kon Anthony Martial een klein kwartier voor de onderbreking zelfs tekenen voor de 0-3 en zaten the Red Devils op rozen. Richarlison liet David de Gea vlak voor rust echter schrikken met een kopbal op de lat en ook na de onderbreking probeerden the Hornets van zich af te bijten. De beste kansen waren echter voor United, dat Nemanja Matic vroeg in de tweede helft wel met een blessure uit zag vallen.

Paul Pogba stuurde een kopbal net over de lat heen en Lukaku slaagde er tot twee keer toe niet in om het net te laten bollen. Na een overtreding van Marcos Rojo op Roberto Pereyra bracht Troy Deeney vanaf de strafschopstip de spanning weer enigszins terug in de wedstrijd en het thuispubliek spoorde Watford aan op een slotoffensief. Dat kreeg via de 2-3 van Abdoulaye Doucouré nog behoorlijk gestalte, maar Lingard gooide de wedstrijd na een knappe actie vlak voor tijd in het slot.

West Bromwich Albion - Newcastle United 2-2

West Brom wist de eerste wedstrijd zonder Tony Pulis knap gelijk te spelen op bezoek bij Tottenham Hotspur en dinsdagavond volgde het tweede punt voor the Baggies na het gedwongen vertrek van de manager. Onder leiding van interim-trainer Gary Megson kwam de thuisploeg via Hal Robson-Kanu vlak voor rust op voorsprong en Sam Field verdubbelde de marge ruim tien minuten na de thee. Ciaran Clark deed een paar minuten later met het hoofd iets terug namens Newcastle en een eigen doelpunt van Jonny Evans kostte West Brom in de slotfase de overwinning.