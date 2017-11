Vardy en Mahrez doen oude tijden herleven en draaien Tottenham dol

Leicester City heeft dinsdagavond voor het eerst sinds 29 oktober weer gewonnen in de Premier League. The Foxes klopten Tottenham Hotspur met 2-1 dankzij een sterke eerste helft, waarin Jamie Vardy en Riyad Mahrez acties maakten die deden denken aan het kampioensjaar. Nummer vijf Tottenham is al dertien punten verwijderd van Manchester City, dat bovendien nog een wedstrijd tegoed heeft, en lijkt uitgeschakeld voor de titelstrijd. Het Leicester van Claude Puel klimt naar de negende plek.

Leicester City - Tottenham Hotspur 2-1

Met een fenomenaal doelpunt bracht Jamie Vardy het thuispubliek vroeg in de wedstrijd in extase. De spits werd bediend met een afgemeten voorzet van Marc Albrighton en profiteerde van de ruimte achterin tussen Davinson Sánchez en Eric Dier. Hij strekte één been en plaatste de bal daarmee over keeper Hugo Lloris: 1-0. Leicester kreeg vertrouwen en stichtte vlot lopende aanvallen, terwijl Tottenham er weinig tegenover zette. In de slotseconden van de eerste helft volgde de beloning voor Leicester.

Riyad Mahrez stormde af op het vijandelijke doel, hield Jan Vertonghen van zich af en dartelde langs het strafschopgebied. Hij krulde de bal fraai in de verre hoek: 2-0. Ook na rust ging het stroef bij Tottenham, maar elf minuten voor tijd bracht Harry Kane de spanning terug. Vlak nadat Christian Eriksen een gigantische kans om zeep hielp van dichtbij, werd Kane gevonden door invaller Erik Lamela, die na ruim een jaar zijn rentree maakte, De spits schoot raak in het dak van het doel, maar de punten bleven voor Leicester.

Brighton & Hove Albion - Crystal Palace 0-0

Doelman Mathew Ryan was in de openingsfase de belangrijkste man aan de zijde van Brighton. De Australiër leverde een knappe redding op een poging van Christian Benteke en frustreerde Wilfried Zaha in de rebound. Brighton groeide vervolgens in de wedstrijd en testte Wayne Hennessey een aantal keer. In de tweede helft ging het spel op en neer. Yohan Cabaye en Zaha zorgden voor dreiging namens Palace, terwijl Brighton gevaarlijk werd uit standaardsituaties. Doelpunten vielen er desondanks niet. Davy Pröpper stond negentig minuten op het veld bij de gastheer.