Oranje Leeuwinnen lopen zich stuk en incasseren eerste domper

Het Nederlands vrouwenelftal is voor het eerst in de WK-kwalificatiepoule tegen puntverlies aangelopen. In het thuisduel met Ierland, dat net als Oranje zes punten had verzameld, liep de Europees kampioen zich stuk: 0-0. Oranje was de gehele wedstrijd de bovenliggende partij, maar de bal wilde er niet in.

Ierland had de vorige twee wedstrijden gewonnen, maar toch was Oranje torenhoog favoriet voor de wedstrijd in het uitverkochte Gofferstadion. Makkelijk ging het desondanks niet. In de eerste helft was Oranje weliswaar de betere ploeg, maar doelpunten vielen er niet. Een kopbal van Stefanie van der Gragt werd door een Ierse verdediger op de doellijn gekeerd; afstandsschoten van Daniëlle van de Donk en Sherida Spitse sorteerden evenmin het gewenste effect.

Er volgden nog meer kansen: Desiree van Lunteren stuitte op de keeper, Lieke Martens zag een inzet van de lijn gehaald worden na een corner en Vivanne Miedema trof de paal. Voor Ierland was het een kwestie van overleven, wat lukte. Ook na rust had Oranje de grootste moeite om de groene muur te beslechten. Lieke Martens zorgde voor het eerste gevaar na rust en Spitse probeerde het opnieuw zonder succes van afstand. De laatste kansen van de wedstrijd waren voor Miedema, maar die gingen er niet in en ook een penaltyclaim na een Ierse handsbal leverde niks op.