‘Een beetje club had die eis van Verbeek natuurlijk nooit gehonoreerd’

Gertjan Verbeek stapte onlangs in bij FC Twente als opvolger van René Hake, maar de start van de trainer in Enschede gaat vooralsnog niet van een leien dakje. Naast zijn werk in de Grolsch Veste sluit Verbeek ook nog regelmatig als analyticus aan in tv-programma’s en volgens Pierre van Hooijdonk geeft de oefenmeester op die manier een verkeerde boodschap af.

“De discussie is in mijn ogen of het gepast is dat een trainer van een in degradatienood verkerende club zo vaak op tv komt om over andere clubs te oordelen”, laat de oud-spits, die Verbeek wel een goede analist vindt, weten in Voetbal International. Van Hooijdonk denkt dat de werkzaamheden van hun trainer de fans van FC Twente weleens in het verkeerde keelgat kunnen schieten, naast dat hij het ongewenst acht dat een trainer ‘vakbroeders de maat neemt’: “Ze zien hun club elke week verliezen, maar hun trainer gaat doodleuk elke avond alle mediafuifjes af.”

Jan van Halst moest nadat hij bij FC Twente als commercieel en technisch directeur aan de slag ging zijn werkzaamheden voor de televisie terugschroeven en Van Hooijdonk meent dat Twente er goed aan had gedaan eenzelfde afspraak te maken met Verbeek: “Want een beetje club had de televisie-eis van Verbeek natuurlijk nooit gehonoreerd. Kortom, ze hebben elkaar in een onmogelijke spagaat gebracht. Funest voor de uitstraling van een betaaldvoetbalorganisatie. De tv-optredens van Verbeek zijn niet alleen ongepast. Het is vooral ook heel onprofessioneel dat een directie ermee instemt.”