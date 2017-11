Nederlander maakt eerste minuten in anderhalf jaar voor winnend Galatasaray

Galatasaray heeft dinsdag een voorschot genomen op het bereiken van de zesde ronde van de Turkse beker. In het eerste treffen met tweededivisionist Sivas Belediyespor boekte de grootmacht een 5-1 overwinning. In de week van 11 december wacht de return. Ryan Donk had een basisplek en stond na anderhalf jaar weer op het veld bij Cim Bom.

Donk stond op 19 mei 2016 voor het laatst op het veld voor Galatasaray, in de competitiewedstrijd tegen Kayseripor (6-0). Hij werd vorig seizoen gestald bij Real Betis en keerde in de zomer van 2017 terug, maar maakte dit seizoen nog geen minuten. Galatasaray speelde met een bijna volledig nieuw elftal: alleen Selçuk Inan stond zaterdag ook op het veld in het duel met Alanyaspor (2-0). Donk hoefde zich niet overmatig in te spannen, want zoals verwacht kon worden had Galatasaray de overhand tegen de nummer vier van de 2. Lig.

Toch stond het bij rust slechts 1-0. Het doelpunt kwam van Yasin Öztekin, die werd vrijgespeeld door Martin Linnes en koel bleef voor het doel. In de tweede helft breidde Galatasaray de marge uit. Emrah Bassan maakte er twintig minuten voor tijd 3-1 van, na frivool voorbereidend werk van Sinan Gümüs. Even later verschafte Öztekin zichzelf de ruimte in het strafschopgebied voor de 3-0. Sivas Belediyespor leek toch nog een iets betere uitgangspositie mee te nemen voor de return, na een goal van Sinan Akaydin, maar Gümüs en Eren Derdiyok zorgden voor de 5-1 eindstand.