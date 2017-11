Van Beek vreesde voor loopbaan: ‘Elke keer was er geen oplossing’

Sven van Beek heeft gevreesd voor het einde van zijn loopbaan. De verdediger van Feyenoord stond langdurig buitenspel met een voetblessure: voordat Van Beek in september zijn rentree maakte tegen Napoli, had hij sinds mei 2016 niet meer voor Feyenoord gespeeld. In de laatste drie officiële wedstrijden van de landskampioen had Van Beek weer een basisplaats.

Het lastigste voor Van Beek was dat hij niet wist waar hij aan toe was, vertelt hij. "Ik werd van dokter naar dokter gesleurd, omdat niemand echt de juiste oplossing had om mij weer te laten voetballen", blikt de jeugdexponent terug voor de camera van Voetbal Inside. "Uiteindelijk is het natuurlijk goed afgelopen, maar dat was wel het moeilijkste. Ik wist niet waar ik stond en wist niet of ik überhaupt nog wel kon voetballen."

"Ik moest elke keer vanaf nul beginnen en elke keer was er geen oplossing. Dan ga je wel eens nadenken: wat als?", erkent Van Beek. Een creatieve oplossing bleek noodzakelijk om de stopper weer te laten voetballen. "Dat was een stukje van mijn nop weghalen en een speciale zool. Je gaat allerlei dingen de schuld geven en dan ga je ook daar naar kijken", aldus Van Beek. "Tot nu toe gaat het goed. Laat het maar even zo doorgaan."