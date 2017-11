Real deelt waarschuwing uit: ‘Dan ook geen Clásico voor jullie’

Real Madrid neemt het dinsdagavond in het kader van de Copa del Rey op tegen Fuenladabra uit de Segunda División en de club doet er alles aan om ervoor te zorgen dat het Santiago Bernabéu vol zit voor het treffen met de op het derde Spaanse niveau acterende tegenstanders. Marca weet namelijk te melden dat de Koninklijke een bijzondere waarschuwing heeft doen uitgaan naar zijn supporters.

De Spaanse krant heeft toegang gekregen tot een e-mail die is verzonden naar leden van de Prima Blanca, La Clásica, Veterans RMCF en North Fans RMCF, die vier grootste supportersgroepen in het Bernabéu. Die vier groepen bevolken een speciaal aangewezen deel van het stadion, waardoor zij verplicht zijn om alle wedstrijden aanwezig te zijn om te zorgen dat de sfeer bij alle thuisduels van Real imponerend blijft.

Normaal gesproken is het die fans toegestaan om hun toegangsbewijs in het geval van een absentie door te schuiven, maar Real heeft besloten dit voor het duel met Fuenladabra niet toe te staan. Om ervoor te zorgen dat het stadion wel vol zal zitten heeft de Koninklijke zijn harde kern laten weten dat iedereen die afwezig is bij het bekerduel, ook niet op hoeft komen te dagen voor de eerstvolgende Clásico.

“Na een beslissing van de club, hebben wij richting alle supportersgroepen gecommuniceerd dat vrijwillig afstand doen van het ticket zal leiden tot het verplicht afstand doen van je toegangskaartje voor de wedstrijd tussen Real Madrid en Barcelona op 23 december”, leest een statement van de regerend Spaans landskampioen.